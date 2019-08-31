البنك الأهلي يخفض الفائدة 1.25% على حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، خفض سعر الفائدة 1.25% على حسابات التوفير العادي والمستقبل والمدخر الصغير، وذلك في اجتماع لجنة الأصول والخصوم الخميس الماضي.

وتتباين نسبة الفائدة بين شريحة وأخرى وحسب دورية صرف العائد على حسابات التوفير بشرط يزيد حساب التوفير عن 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب أي فائدة.

وينقسم حساب التوفير العادي إلى 4 شرائح ويبدأ الحد الأدنى لفتح الحساب من أول ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه بنسب فائدة متفاوتة.

وتبدأ الشريحة الأولى من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وتمنح فائدة 7.35% للعائد الشهري أو 7.4% للعائد الربع سنوي أو 7.55% للعائد النصف سنوي أو 7.75% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه تتراوح الفائدة بين 8.05% للعائد الشهري أو 8.15% للعائد الربع سنوي أو 8.25% للعائد نصف سنوي أو 8.5% للعائد السنوي.

والشريحة الثالثة من ( 100 الف جنيه إلى 500 الف جنيه) تمنح فائدة 8.75% للشهري أو 8.85% الربع سنوي أو 9% النصف سنوي أو 9.25% السنوي، أما الشريحة الرابعة من( 500 الف جنيه إلى فوق) تصرف فائدة 9.45% للشهري أو 9.55% ربع سنوي أو 9.7% نصف سنوي أو 10% سنوي مقابل 11.25% قبل الخفض.

وبحسب البيان ينقسم حساب توفير المستقبل إلى 3 شرائح ويبدأ فتح الحساب من 500 جنيه بشرط لايزيد سن العميل عن 50 عاما ولا يقل عن 16 عاما.

وتبدأ الشريحة الأولى من (3 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه) تستحق فائدة 7% للعائد الشهري أو 7.25% العائد الربع سنوي أو 7.5% للنصف سنوي او 7.75% السنوي، والشريحة الثانية من (100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه) تصرف فائدة 7.75% للشهري أو 8% ربع سنوي أو 8.25% نصف سنوي أو 8.5% نصف سنوي، أما الشريحة الثالثة والأخيرة من (500 ألف جنيه وأكثر) تمنح فائدة 8.75% شهريا أو 9% ربع سنوي أو 9.25% نصف سنوي أو 9.5% سنوي.

أما حساب المدخر الصغير ذو الجوائز، فمقسم إلى 4 شرائح، ولكن هذا الحساب عكس الحسابات الأخرى حيث كلما قلت شريحة حساب التوفير يمنح فائدة أعلى.

وتمنح الشريحة الأولى فائدة 10% سنويا وتتراوح قيمة الإيداعات بها ما بين 3 آلاف جنيه إلى 30 الف جنيه، أما الشريحة الثانية تمنح فائدة 8.25% سنويا وتتراوح قيمة إيداعاتها من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، والشريحة الثالثة تبدأ من 50 الف جنيه إلى 100 ألف جنيه وتمنح فائدة 8.25% سنويا، أما الشريحة الاخيرة بداية من 100 ألف جنيه تمنح فائدة 7.75% سنويا.

وكان البنك الاهلي خفض سعر الفائدة 1% على جميع شهادات الادخار عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.