بنك القاهرة يخفض سعر الفائدة 1.5% على شهادة بريمو ستار الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قرر بنك القاهرة خفض سعر الفائدة 1.5% على شهادة بريمو ستار الثلاثية ذات العائد الثابت وذلك في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي قرار بنك القاهرة تماشيا مع قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في آخر اجتماع لها.

وتراجعت الفائدة على شهادة بريمو ستار الثلاثية ذات العائد الثابت من 13% إلى 11.5% للعائد الشهري، فيما تراجعت من 13.10% إلى 11.6% للعائد الربع سنوي، كما انخفضت إلى 11.75% مقارنة 13.25% للعائد النصف سنوي.

كما تراجعت الفائدة على الشهادة المتغيرة ذات آجال ثلاث سنوات من 14.75% إلى 13.25% للعائد الشهري.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وأبقى بنك القاهرة على سعر فائدة حساب التوفير دون تغيير.