التجاري وفا إيجيبت يقرر خفض الفائدة 1.5% علي حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك التجاري وفا بنك مصر، خفض الفائدة بين 0.5% إلى 1.5% علي حسابات التوفير المقسمة إلى شرائح مختلفة، ما ذكره مسؤول بخدمة العملاء لمصراوي.

وتباينت نسبة الخفض على حسابات التوفير حسب آجال كل شريحة حيث الشرائح الأقل من 500 ألف جنيه تم خفضها 0.5%، بينما الشرائح الأكثر من 500 ألف جنيه تم خفضها 1.5%، وذلك بما يتماشى مع لجنة السياسات النقدية.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

كما قرر التجاري وفا بنك مصر خفض الفائدة 1% علي الشرائح الأكثر من 300 ألف جنيه وإبقائها على الشرائح الأقل من ذلك.

ويعتزم التجاري وفا بنك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية ولكن بعد موافقة البنك المركزي.