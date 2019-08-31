الضرائب: 307 منشآت غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة بقرى الساحل الشمالي

القاهرة- مصراوي:

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالي غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة وتم التأكد من تهربها من الضريبة، مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي.

وأضاف حسين، أنه تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة، بحسب بيان اليوم السبت.

وأشار حسين، إلى أنه تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.

وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي.

وتابع حسين، أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة .