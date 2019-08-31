أمريكا لن تمنح فترة سماح لواردات صينية تواجه رسوما جمركية في أول سبتمبر

القاهرة- وكالات:

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 15% على واردات من الصين والتي سيبدأ سريانها في أول سبتمبر لن يكون لها فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز أضافت الإدارة، التي تجمع مثل هذه الرسوم، إن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ سريانها في الموعد المقرر الساعة 1201 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، وتغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة بما في ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية.

وفي السابق، أتاحت الإدارة فترة سماح قصيرة حتى يمكن للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة أن تدخل الموانئ دون أن تخضع للرسوم الإضافية.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت، يوم الخميس الماضي، إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، بحسب وكالة رويترز.

وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.