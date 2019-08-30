أسعار الذهب ترتفع 12 جنيها للجرام في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 12 جنيها، مع زيادة أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 704 جنيهات مقابل 692 جنيها الجمعة الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

وعالميا، محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة رويترز، فبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز 8% للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1540.80 دولار.