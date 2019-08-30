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    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    01:46 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    أسعار الأسماك

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر السمك البلطي والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينما استقر سعر البوري والمكرونة السويسي.

    وزاد سعر كيلو السمك البلطي الجملة،جنيها ليتراوح اليوم بين 23 و 27 جنيها مقابل الجمعة الماضي بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات، بزيادة 20 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 35 و45 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، والجمبري الممتاز بين 300 و360 جنيها للكيلو.

    وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    سوق العبور أسعار الأسماك

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