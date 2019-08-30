التخطيط تستهدف استثمار 111.9 مليار جنيه بقطاع الكهرباء العام المالي الجاري

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم تقدير الاستثمارات الكلية المُستهدفة لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري بنحو 111.9 مليار جنيه.

وأضافت الحكومة، أن هذه الاستثمارات ستكون خلال العام الثاني (2019-2020) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة حتى 2021 بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو 17٪.

وأضافت أه من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 110 مليار جنيه خلال العام 2019 – 2020.

وأضافت وزارة التخطيط أن الطاقة الكهربائية تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي.

وتعتمد الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الكهرباء والطاقة حتى عام 2027 على عِدَة محاور أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور، بما يحقق التنمية المستدامة، المساهمة في حماية البيئة من التلوث، الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه من أهم المشروعات المستهدفة بالقطاع خلال العام المالي الجاري المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية"، واستكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان، والبدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس.

كما تتضمن المشروعات استكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، هذا فضلًا عن مشروع "التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء" ومشروعات هيئة الطاقة الذرية وهيئة الطاقة النووية.

بالإضافة إلى مشروعات الهيئات الاقتصادية كمشروعات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.