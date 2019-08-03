بروتوكول بين نادي هليوبوليس وبنك الكويت الوطني لتفعيل منظومة التحول الرقمي

كتب- محمد علاء الدين:

وقع اليوم نادي هليوبوليس الرياضي وبنك الكويت الوطني بروتوكول تعاون بهدف دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي للنادي واستخدام الكارت الذكي.

ووفقا لبروتوكول التعاون، اختيرت شركة راية للنظم كشريك أساسي لتصميم وتنفيذ المشروع من خلال ميكنة جمع المعاملات وتطوير المجتمعات الذكية “Gated Communities” و Smart Clubs.

وبحسب بيان صحفي من راية اليوم السبت فإن البروتوكل سيعمل على تطوير للبنية التحتية من برامج وتطبيقات متنوعة، بمشاركة كلاً من راية للنظم وشركة باي موب بصفتهما طرفا الدعم الفني والتقني في البروتوكول.

وقال هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم في بيان صحفي اليوم إن المشروع يهدف لدعم مجهودات النادي في تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وذلك من أجل تقديم خدمات أكثر تميزا للأعضاء من دعم قنوات التواصل وتقديم خدمات إلكترونية مطورة.

ويساهم المشروع في رفع كفاءة المنظومة الإدارية داخل النادى وتطوير سبل دعم واتخاذ القرار، حيث تصمم راية وتنفذ مجموعة من التطبيقات والحلول القائمة على أحدث تقنيات الحوسبة السحابية التي تتوفر عن طريق سحابة راية الإفتراضية، كما تدعم هذه التطبيقات الصلة ما بين النادي وأعضاءه عن طريق ميكنة جميع الخدمات المقدمة من النادي وتوفير بوابة إلكترونية تفاعلية وتطبيقات على الهاتف المحمول بما يساعد على توفير وقت الأعضاء ومجهودهم.

وبحسب البيان الصحفي، من المقرر أن تقوم راية بتصميم وتنفيذ التطبيقات الخاصة بإدارة عضويات النادي ومتابعة تجديدها بالإضافة إلى ميكنة أعمال النشاط الرياضي بصفة عامة وما يتضمنه من إدارة الفرق والأكاديميات والمدارس الرياضية وتنظم عملية الاشتراك في البطولات المحلية والعالمية وخدمات حجز الملاعب والمنشآت داخل النادي.

وتتيح المنظومة الجديدة التعامل مع طرق الدفع الإلكترونية الحديثة ودعم التكامل مع أنظمة الخصوصية وتأمين عملية الدخول إلى النادي وذلك في إطار منظومة متكاملة من الحلول التكنولوجية، بحسب البيان.

وقال عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادى هليوبوليس، إن الغرض الأساسي من هذا المشروع هو تقديم خدمات أكثر تميزاً لأعضاء النادي بتحويلها إلى خدمات إلكترونية، ودعم قنوات الإتصال بين الأعضاء وإدارة النادي، بالإضافة لرفع كفاءة المنظومة الإدارية ومنظومة الأنشطة الرياضية داخل النادي على حد سواء.

وقال البيان إنه سيتم إنشاء تطبيق للمحمول وإطلاق موقع تفاعلي للنادي على شبكة الإنترنت " Mobile App & Interactive Web Portal " ليكونا بمثابة بوابة للتواصل مع الأعضاء حيث يمكن من خلالهما معرفة كل أخبار النادي وأنشطته المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخدمية.

وأضاف السنباطي أن المشروع يشمل ميكنة نظام الاشتراكات وتحديث قواعد البيانات الأساسية مع توافر إمكانية السداد الإلكتروني ومنظومة الرسائل القصيرة المجمعة "SMS & Push Notifications.

كما سيتم أيضا تحويل كارت العضوية إلى كارت مدفوعات يمكن إستخدامه داخل وخارج النادي، ويمكن إستخدامه للأعضاء وأبنائهم وشحنه إلكترونياً من خلال أحدث وسائل التكنولوجيا المعتمدة من البنك المركزي المصري.

من جانبه، قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، إن توقيع البروتوكول مع نادي هليوبوليس يأتي من منطلق إستراتيجية البنك الخاصة بدعم مشروعات التحول الرقمي.

وأضاف الطيب، أن البنك سيكون الممول الرئيسي للمشروع، وسيتولى عملية التنسيق بين أطراف المشروع بما لديه من خبرات في مجالات الدفع الإلكتروني واستخدام الكروت الذكية وسيكون هو بنك المدفوعات للمنظومة الذكية لتلك الكروت وما يرتبط بذلك من عمليات مصرفية وبنكية.