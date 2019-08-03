بعد قفزة أمس.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع في السوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت بنحو 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها، أمس الجمعة.

وكان سعر الذهب قفز أمس بقيمة 10 جنيهات للجرام، مدعوما بالزيادة الكبيرة لسعر الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 663 جنيها مقابل 660 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 569 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 757 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5304 جنيهات.