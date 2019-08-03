البنك الأهلي يدشن خطة لجذب شرائح جديدة من العملاء

كتبت منال المصري:

كشف علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن البنك وضع خطة من 9 محاور لجذب شريحة جديدة من العملاء لا يتعاملون مع الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأشار فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن البنك يعمل على تنفيذ خطة تسويقية للتواجد في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية لفتح حسابات توفير مجانا ودون حد أدنى وإصدار بطاقات ميزة مجانا والمحفظة الذكية لمدة أسبوعين.

ويأتي ذلك في ضوء تخصيص البنك المركزي فاعليات للشموال المالي بداية من الخميس الماضي وحتى 15 غسطس للتركيز على الشباب ونشر ثقافة الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي.

وقال فاروق إن موظفي البنك سيتواجدون خلال مبادرة البنك المركزي ليوم الشباب للشمول المالي في مناطق مختلفة للترويج للشمول المالي مثل الساحل الشمالي والنوادي ومراكز الشباب وبصفة خاصة الأماكن النائية التي يصعب لقاطنيها الوصول للخدمات المصرفية التي تناسبهم و بأسعار مناسبة وأيضا الجامعات والمدارس.

وبحسب فاروق فإن البنك يركز على جذب عملاء مؤسسات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ليتم إضافة التمويل الممنوح لهم على بطاقات ميزة المدفوعة مقدما بدل من الصرف النقدي، مؤكدا على أنه جاري العمل على توفير آليات السداد الأقساط بشكل إلكتروني باستخدام بطاقة ميزة.

وأوضح أن المحور الثاني من خطة جذب العملاء الجدد يركز على العمل على طرح بطاقات ميزة الخصم المباشر في السوق المحلية وبصفة خاصة العملاء الجدد من أصحاب الحسابات التي تم فتحها خلال فترات الشمول المالي.

وتابع فاروق أن المحور الثالث يركز على جذب طلبة الجامعات وغيرهم للتعامل ببطاقات ميزة مسبقة الدفع على أن تصدر البطاقات بدون مصاريف إصدار.

وأضاف فاروق أن المحور الرابع يتمثل في جذب العملاء الذين يتلقون الحوالات الواردة من الخارج نقدا وبصفة خاصة من دول الخليج وليس لديهم حسابات مصرفية.

ويركز المحور الخامس على التوسع في ميكنة المرتبات الحكومية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومرتبات القطاع الخاص والعمالة المؤقتة وتنمية وعيهم في التعامل بالبطاقات في الحصول على الخدمات والمشتريات وسداد مدفوعات الفواتير إلكترونيا، بحسب فاروق.

وأوضح فاروق، أن المحور السادس يشمل التنسيق مع البنك المركزي المصري لأخذ الموافقات للتعاقد مع عدد من مقدمي الخدمات بحيث يتلقى طلبات الاشتراك في مجموعة محددة من المنتجات المصرفية وأيضا خدمات السحب والايداع.

وأشار الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية أن المحور السابع يركز على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، وبصفة خاصة للمدفوعات الخدمات الحكومية، مثل مدفوعات الضرائب والجمارك وسداد الفواتير والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المرور.

ويركز المحور الثامن على التنوع في إصدار المنتجات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب فاروق.

وتركز استراتيجية البنك المستقبلية على الوصول لعدد 25 فرعًا إلكترونيًا بنهاية 2020، بالإضافة إلى 50 فرعًا تقليديًا كل عام.

وأوضح فاروق، أنه تم افتتاح 4 فروع إلكترونية منذ بداية العام العام الجاري وهي فروع سيتي ستارز وفرع مول العرب وفرع سيتي سنتر الإسكندرية.