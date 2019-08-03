البلطي عند 35 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 32 و35 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 49 و57 جنيها.

وثبت سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.