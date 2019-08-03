الخيار عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة بسوق الجملة في العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم بسوق العبور بين 1.5 و3.8 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الحامي بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.8 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و7 جنيهات.