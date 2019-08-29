غرفة القاهرة تنظم 10 معارض فرعية لـ "أهلا مدارس" دعمًا للمواطنين

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان اليوم الخميس، إنها ستفتتح 10 معارض فرعية "أهلا مدارس" في بداية سبتمبر المقبل في عدة مناطق متنوعة بالمحافظة، خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام، إنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي الأحد المقبل بقاعة الصندوق الاجتماعي، كما سيتم افتتاح المعارض الفرعية التي تراعي تغطية أكبر عدد من المناطق لمساندة المواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

وأضاف العربي، أنه تم مراعاة العنصر الجغرافي في اختيار المناطق في محافظة القاهرة ليتم تنظيم المعارض بها سواء شعبية أو غير ذلك والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا والتي تحتاج المساندة الفعلية.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن كافة الغرف ستنظم معارض أهلا مدارس في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة وتراعي المناطق الأكثر احتياجا وهناك جهود كبيرة مبذولة من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية من أجل دعم المواطنين على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن التنسيق يجري على قدم وساق بالغرفة لتنظيم معارض جيدة وفي مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة.

وأضاف أنه سيتم تنظيم عدة معارض في المناطق المختلفة من محافظة القاهرة بجانب المعرض الرئيسي الذي تنظمة الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عليهم، وتقليل تكلفة انتقالهم للمعارض بالذهاب إليهم في أماكنهم لتحقيق الغرض من مساندة الغرفة لهم.

وكشف "زكي" أن عدد المعارض التي تم تجهيز بعضها يصل إلى 10 معارض متفرقة في ربوع القاهرة منها في مناطق "الساحل والمعادي وروض الفرج ومدينة نصر وحلوان والزاوية الحمراء وعين شمس" على أن تشمل هذه المعارض كافة مستلزمات المدارس بأسعار التكلفة لأنها من المنتج والمستورد مباشرة .