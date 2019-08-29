قطاع الأعمال: توقيع اتفاق تسوية "المراجل البخارية" بعد سنوات من النزاع

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، توقيع اتفاق تسوية ودية بين الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، وشركة شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية الخاصة بأرض شركة المراجل البخارية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم توقيع الاتفاقية التي تنهي نزاعا استمر لسنوات بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلات المستثمرين بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

وكانت شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية، أقامت دعوى تحكيم دولي ضد مصر والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا ببطلان عقد خصخصة الشركة في 2011.

وطالبت شركة الخلود، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة المراجل البخارية وأوعية الضغط لشركة "بابكوك أند ولكوكس".

وبعد سنوات من النزاع، قالت الوزارة اليوم، إن الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم - وبعد مفاوضات بين الأطراف المعنية - صاغت الاتفاقية الخاصة بشركة المراجل البخارية، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب البيان، يتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأرض دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة على أساس تفعيل الاتفاق السابق، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي، وأرض شركة المراجل البالغة 29 فدانا لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

كما يتضمن العقد النهائي، تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية كل فيما يخصه.