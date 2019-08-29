الصين: نأمل أن توفر أمريكا الظروف اللازمة لمحادثات التجارة في سبتمبر

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، بحسب وكالة رويترز.

وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية 5% على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، للصحفيين اليوم، إن بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية، بحسب الوكالة.

وتابع قائلا في إفادة أسبوعية "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات".

وقال قاو مجددا إن لدى الصين إجراءات انتقامية "وفيرة" إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء.

وأضاف "نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة".