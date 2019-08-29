مراكز للاستثمار العقاري تقترض 1.5 مليار جنيه لتطوير مول القطامية

التخطيط: رفع الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء بنحو 75% هذا العام

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة مراكز للاستثمار العقاري، عقد قرض مشترك لإقامة المرحلة الأولى من مول القطامية، أحدث مشروعاتها التجارية في القطامية الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستحصل على تسهيل ائتماني بقيمة 1.5 مليار جنيه من 5 بنوك هي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر إيران للتنمية والبنك العربي الدولي.

وسيتيح القرض للشركة تنفيذ عمليات استكمال الإنشائية للمول التجاري الذي يخدم أحياء المعادي، المقطم، مصر الجديدة، مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

ويقع مول القطامية في موقع استراتيجي بالقطامية الجديدة في القاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 420 ألف متر مربع، كما تبلغ مساحته التأجيرية110 ألف متر مربع.

وقال باسل رمزي العضو المنتدب لشركة مراكز، إن التسهيل الائتماني يعد خطوة هامة لتطوير مول القطامية الذي يمثل أحدث مشروعاتنا التجارية في القاهرة الجديدة.

وأضاف "نجاحنا في تنفيذ مفاهيم مبتكرة مثل البارك The Park، بالإضافة لافتتاح ايكيا IKEAفي مول العرب هذا الشهر وافتتاح مول طنطا في خلال شهر سبتمبر القادم، منحنا ثقة كبيرة في الإسراع بتنفيذ أكثر واهم مشروعتنا التجارية الفريدة: مول القطامية في ديستريكت فايف".

وتنفذ مراكز خطة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه، من خلال التركيز على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى. ويُعد مول طنطا، أحدث مشروعات الشركة والذي يُفتتح في سبتمبر القادم، هو المول التجاري الأول من نوعه المقام طبقا للمعايير العالمية في محافظة الغربية كما ـنه الأكبر في منطقة الدلتا، كما تقيم الشركة مول المنصورة الذي من المتوقع افتتاحه عام 2021