بنك قطر الوطني يخفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير السنوي

كتبت - منال المصري:

قرر بنك قطر الوطني الأهلي “QNB” خفض سعر الفائدة 1.5% على حسابات التوفير ذات العائد السنوي بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر في البنك إن البنك قرر خفض الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد السنوي فقط والإبقاء على حسابات التوفير ذات العائد الشهري واليومي والشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير وذلك لانخفاض تكلفة الشهادات .

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وتراجعت الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد السنوي على الشريحة الأولى (5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه) إلى 10% مقارنة بـ 11.5% بينما تراجعت الفائدة على الشريحة (من مليون جنيه إلى فوق) إلى 10.5% مقارنة بـ 12% سنويا.

وظلت شهادات التوفير ذات العائد الثابت عند 12.5% العائد الشهري و12.6% العائد الربع سنوي و12.75% للعائد النصف سنوي.

كما أبقى البنك على فائدة حسابات التوفير ذات العائد الشهري المنقسم إلى 7 شرائح وتتراوح الفائدة بينها من 8.75% إلى 11.75% حسب حجم كل شريحة حيث تبدأ أول شريحة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وآخر شريحة فوق 5 ملايين جنيه.

كما أبقى الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد اليومي لتتراوح بين 7.25% إلى 9.75% حسب حجم كل شريحة حيث تبدأ أول شريحة من 50 ألف جنيه وأعلى شريحة تبدأ من فوق 5 ملايين جنيه.