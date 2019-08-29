وزير مالية مصر يحصد جائزة الأفضل في الشرق الأوسط من "جلوبال ماركتس"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت صحيفة "جلوبال ماركتس"، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، منح جائزتها السنوية لأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 لوزير المالية المصري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الصحيفة المسجلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الآسيوي، وبنك البلدان الأمريكية، تمنح جوائزها بناءً على استطلاع آراء 25 ألفًا من صانعي السياسات حول العالم من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وأضافت أن الوزير المصري نال أعلى الأصوات هذا العام نظرا لما أظهره من اهتمام بمتطلبات السوق، حيث عمل على تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر مما أسهم في رفع مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" درجة التصنيف الائتماني لمصر لهذا العام.

وبحسب البيان، أكدت الصحيفة أن وزارة المالية نجحت في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بفضل ما اتخذته من إجراءات لاستعادة الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأشارت إلى أن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات المالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذه عام 2016، حيث تم خفض معدلات الدين الحكومي، وأصبح لدى البنوك مساحة أكبر لإقراض القطاع الخاص وتحفيز النمو، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.

وقالت الصحيفة إن إصلاحات الاقتصاد الكلي كان لها دورا أساسيا في إعادة توازن الاقتصاد المصري واستعادته الاستقرار.

وستسلم الصحيفة جائزتها لوزير المالية المصري في احتفال خاص تعقده في واشنطن يوم 19 أكتوبر المقبل، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن.

كما أعلنت الصحيفة أيضا عن منح وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام، جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

وذكرت الصحيفة أن مصر شاركت في السوق الدولية مرتين هذا العام بإصدار سندات دولية علي ثلاث شرائح بالدولار وشريحتين باليورو- وهو ثاني إصدار لها على الإطلاق باليورو.

وأثنت الصحيفة على أحمد كجوك، وخالد عبد الرحمن، وعلى فريق إدارة الخزانة العامة، وذلك لرؤيتهم الطموحة في الطروحات الدولية التي تمت في وقت مثالي وبتكلفة جيدة لمصر، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن مصر ومن خلال تنفيذها برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد، تمكنت من إعادة بناء منحنى العائد وإثقال سمعتها في أسواق رأس المال من خلال اتباع نهج نشط في تهيئة المستثمرين لتقبل إصدارات باستحقاقات جديدة.

وسيتم تسليم جائزة أفضل وحدة دين عام لكجوك، وعبد الرحمن في احتفال واشنطن لتوزيع جوائز "جلوبال ماركتس".

وقالت وزارة المالية، إن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة ولبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بجانب الجهد الكبير الذي تبذله حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجميع أعضائها، وفريقا عمل البنك المركزي ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، وتحسين جميع الخدمات العامة لرفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت الوزارة أن صحيفة جلوبال ماركتس تعد من اهم الصحف العالمية المعنية بتحليل وتقييم اداء الاسواق الناشئة في العالم وتحظي بمتابعة من خبراء الاقتصاد علي مستوي العالم، وصانعي السياسات ومديري كبري المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وبالتالي فان اشادتها بمصر سيكون لها انعكاسات علي تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية في الفترة المقبلة.