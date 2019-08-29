هيئة الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشاري لشؤون المناطق الحرة

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري لشؤون المناطق الحرة، وذلك تفعيلا لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

ونص القرار أن يترأس المجلس محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ويضم في عضويته كل من حسام جبر رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وسعد الريس رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وأحمد هلال رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

كما يضم المجلس في عضويته محمد فتحي رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بدمياط، ومحمد هاني الحسيني نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، ويحيى صنيدق نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية، ومحمد الجيار نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

ويضم المجلس أيضا في عضويته عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ونشوى مسعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالهيئة، وسامي حسن رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأيمن الشريعي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة.

ويتضمن المجلس كذلك طارق جمعة مكي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية، ونبيل السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله.

وبحسب بيان هيئة الاستثمار، يختص المجلس بالوقوف على التحديات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأي مستثمري المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بهذه المناطق بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، والمشاركة في وضع الرؤى المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة.

كما يختص المجلس بمناقشة ودراسة أحدث التوجهات العالمية في مجال المناطق الحرة، وبحث سبل الاستفادة من أبرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمري المناطق الحرة العامة في الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة.

ووفقا للقرار، ينعقد المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.