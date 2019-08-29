خسائر شركة الحديد والصلب تتخطى مليار جنيه خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تخطت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية حاجز المليار جنيه، في العام المالي الماضي، مع تراجع المبيعات.

وأظهرت بيانات القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، ارتفاع صافي خسائر الشركة إلى نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل خسائر بقيمة 899.6 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقال تقرير مجلس إدارة الشركة – الذي انعقد أمس الأربعاء – إن العام المالي الماضي شهد زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك بسبب تحرير سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والغاز.

ونتظر شركة الحديد والصلب، قرارا مصيريا من مجلس الوزراء، بشأن خطة تطويرها لوقف نزيف الخسائر بالشركة.

وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث سبل تطوير الشركة انتهت من عملها، ورفعت تقريرها للوزارة، التي تنتظر بدورها قرار الحكومة.

وتسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.

وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.