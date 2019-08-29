"التنظيم والإدارة" يصدر كتابا دوريا بقواعد نظام التدريب بالوحدات الحكومية

القاهرة- مصراوي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019، بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي الجاري، وأرسله إلى الوحدات الحكومية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد الكتاب الدوري للتدريب بمناسبة صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2019.

وأضاف الشيخ أن المادة الثانية عشرة من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية من عدم الصرف على مكافأة التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، وتكاليف البرامج التدريبية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) إلا بموافقة وزير المالية.

وأشار في هذا الإطار إلى صدور قرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2019 بالتفويضات في بعض الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ موازنة السنة المالية 2019-2020، متضمنا في الماده الثانية منه تفويض رئيس جهاز التنظيم والإدارة في الموافقة على الصرف من اعتمادات التدريب (مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية للدولة.

وأوضح الشيخ أنه بناءً على موافقة رئيس الجهاز تقوم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ برامجها التدريبية.

ووفقا للكتاب الدوري، يتعين على الوحدات الحكومية موافاة جهاز التنظيم والإدارة بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها موزعة على مرحلتين للعام المالي 2019-2020، وفقا للقواعد المنظمة للنشاط التدريبي والتي وردت في هذا الكتاب، كما ينبغي عليها موافاة الجهاز بمشروعات الخطط التدريبية للعام المالي 2020-2021 في موعد غايته نهاية شهر فبراير 2020.

وتضمن الكتاب قواعد صرف الاعتمادات المالية للتدريب للعام المالي الجاري، وأيضا القواعد الخاصة بإعداد مشروع الخطة التدريبية للعام المالي المقبل، بالإضافة إلى ضوابط اختيار المدربين وفقا لكل برنامج تدريبي، والنماذج التي ينبغي على الوحدات الحكومية إرسالها للجهاز، وفقا للبيان.

ومن هذه النماذج سجل المدربين عن العام المالي الحالي، ومقترح تصميم برنامج تدريبي، وحصر الاحتياجات التدريبية للعام المالي المقبل، ونماذج إعداد مشروعات الخطط للعام المالي المقبل، بحسب رئيس الجهاز.

وقال الجهاز إنه سيتيح نسخة من الكتاب الدوري للتدريب للعام المالي 2019-2020 على موقعه الإلكتروني.