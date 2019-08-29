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    البورصة تواصل انتعاشتها وترتفع 1.1% مع بداية تعاملات الخميس

    10:18 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    البورصة تواصل انتعاشتها وترتفع 1.1% مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت البورصة المصرية انتعاشتها، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.1% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 14755 نقطة.

    وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61%.

    وكانت مؤشرات البورصة، ارتفعت بشكل جماعي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، وظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14595 نقطة.

    وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

    البورصة مؤشر البورصة الرئيسي البنك المركزي أسعار الفائدة

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