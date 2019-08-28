البورصة تجني ثمار خفض الفائدة متأخرا وتقفز 2% بتعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، وظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14595 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 60.5 مليون جنيه، و 361.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 421.7 مليون جنيه

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن ارتفاع البورصة خلال تعاملات اليوم، جاء نتيجة الاستفادة المتأخرة من قرار المركزي بخفض الفائدة، وبدعم من صعود عدد من أسهم الشركات مع الإعلان عن نتائج أعمال نصف العام.

ويرى زكريا، أن سبب تأخر تأثير قرار البنك المركزي في جلسات بداية الأسبوع يعود إلى الاضطرابات في السوق الأمريكية وتحقيقها خسائر كبيرة أثرت على السوق المصري.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 1.5% لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وهوت الأسهم الأمريكية في آخر تعاملات الأسبوع الماضي بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وأضاف زكريا، أن البورصة ارتفعت اليوم، بدعم من نتائج أعمال بعض الشركات خاصة قطاع البنوك، حيث ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 3.4%، وهو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الثلاثيني.

وأشار زكريا، إلى أن تمتع أسعار الأسهم بجاذبية، خاصة تلك التي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والتي ستستفيد من قرار تخفيض الفائدة.