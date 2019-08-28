مدينة نصر للإسكان تقترض 300 مليون جنيه لتمويل مشروع سراي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت عقدا نهائيا مع البنك العربي الأفريقي الدولي للحصول على قرض بمبلغ 300 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن القرض سيكون قصير الأجل لتمويل مشروع سراي (S1 و S2).

وكانت الشركة حققت مبيعات بقيمة 634 مليون جنيه في مشروع "سراي"، خلال الربع الأول من 2019، بحسب بيان سابق لها.

ويقع مشروع سراي على مساحة 5.5 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة وعلى مقربة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وسيضم المشروع عند اكتماله باقة هائلة ومتنوعة من المجمعات السكنية والمكاتب الإدارية وكذلك المساحات التجارية والمراكز الترفيهية.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.