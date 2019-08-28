ننشر خريطة ومواعيد افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" في المحافظات

كتبت- منار الرخ:

تبدأ الغرف التجارية في تنظيم معارض "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع وزارتي التموين، والتجارة والصناعة، والمحافظات، وذلك من اليوم الأربعاء في بعض المحافظات، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما قاله إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وينشر مصراوي خريطة بأماكن ومواعيد افتتاح المعارض بعدد من المحافظات.

القاهرة

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلا مدارس" أول شهر سبتمبر المقبل في الساعة الخامسة مساءً، على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور في اليوم التالي 2 سبتمبر وحتى يوم 8 من نفس الشهر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

الجيزة

تقيم الغرفة التجارية للجيزة ٦ معارض تحت شعار "عودة المدارس" في أول سبتمبر ولمدة شهر، حيث سيقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.

دمياط

افتتحت منال عوض، محافظ دمياط معرض "العودة للمدارس" اليوم الأربعاء، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة، بتخفيضات تصل إلى 50%، والمقام على مساحة 600 مترا، ويستمر حتى نهاية سبتمبر.

أسوان

تقيم الغرفة التجارية بمحافظة أسوان معرضين في أول سبتمبر، ويستمر لمدة شهر كامل في منطقتي أسوان وإدفو، لمستلزمات المدارس.

الإسماعيلية

سيقام المعرض بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع، ومن المتوقع أن يفتتح المحافظ حمدي عثمان المعرض اليوم الأربعاء، ويستمر حتى ٢٥ سبتمبر المقبل.

أسيوط

افتتحت الغرفة التجارية لأسيوط معرضين لمستلزمات المدارس يوم 25 أغسطس الجاري، بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، بحضور عمرو أبو العيون رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، ويستمر المعرض حتى يوم 21 سبتمبر.

كفر الشيخ

افتتح إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، بحضور حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة معرض الغرفة "كلنا واحد" لمستلزمات المدارس، والذي تقيمه الغرفة خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

القليوبية

سيتم تنظيم 3 معارض في مناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية، وسيتم فتحها أمام المواطنين في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يستمر لمدة 3 أسابيع.

بني سويف

سيتم تنظيم معرضين تحت شعار "عودة المدارس" أحدهما في مدينة بني سويف، والآخر بمدينة الواسطى، بمشاركة نحو 30 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية، وحقائب، وملابس مدرسية، وأدوات تكنولوجية.

الأقصر

سيتم تنظيم 4 معارض تحت شعار "عودة المدارس"، وسيقام المعرض الرئيسي في مدينة الأقصر، والثاني بمدينة إسنا، والذي سيقام على مساحة 700 متر، والثالث بمدينة أرمنت، مع إمكانية إقامة المعرض الرابع بمركز العديسات.

وستنطلق هذه المعارض في الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة شهر، وذلك بمشاركة نحو 30 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية، وحقائب، وملابس مدرسية وأدوات تكنولوجية.

الشرقية

تم افتتاح المعرض اليوم الأربعاء بمدينة الزقازيق، وذلك بالتعاون بين غرفة الشرقية التجارية والمحافظ ممدوح غراب، وذلك ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

الغربية

افتتح هشام السعيد، محافظ الغربية، مساء أمس الثلاثاء، معرض "أهلا مدارس" لتوفير مستلزمات وأدوات المدارس بتخفيضات تصل إلى 50%، والذي يضم 22 جناحا، ومقام على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.