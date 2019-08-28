التنمية الصناعية: بروتوكول مع هيئة الاستثمار لتحسين الاستثمار الصناعي قريبا

كتبت- دينا خالد:

بحث المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل تحسين خدمة الاستثمار الصناعي.

وقالت هيئة التنمية الصناعية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور أهمها خريطة الاستثمار الصناعي.

وأكد رئيس الهيئة أن كافة التوصيات والمحاور التي تم الاتفاق عليها وأسفر عنها الاجتماع سيتم تتويجها من خلال بروتوكول تعاون بين الجهتين جاري إنهاء الصيغة النهائية له لتوقيعها في القريب العاجل.

وتضمنت المحاور، العمل على التنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.

وقال غازي، إن الاجتماع يأتي في إطار مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية , فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بوجه عام، والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص.

وأشار غازي، إلى إصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين.

وتهدف القوانين إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتيسير مناخ الاستثمار، وحرص الجانبين على التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم لتحقيق هذا الهدف، بحسب البيان.

وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تطرق أيضا إلى حل المعوقات والمشاكل التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين، مشيرًا إلى أنه تم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلي لتفادي أي تحديات أخرى لمزيد من المرونة الإجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر.

كما ناقش الاجتماع تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعي المشترك للمشروعات، والتي أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعي للتيسير على مجتمع الـأعمال والمستثمرين على المستويين المحلي والأجنبي، للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود، وفقا للبيان.