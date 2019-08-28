المركزي: مصر سددت 10.4 مليار دولار من الدين الخارجي في 9 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير حديث للبنك المركزي، أن مصر سددت نحو 10.4 مليار دولار عن إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، مقابل 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك عن يوليو الماضي، والصادر أمس الثلاثاء، توزع إجمالي أعباء خدمة الدين خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى نهاية مارس 2019 إلى 8 مليارات دولار أقساط مسددة، و2.4 مليار دولار فوائد مدفوعة.

بينما شهدت الفترة المقابلة من عام 2017-2018 سداد نحو 9.3 مليار دولار أقساط من الدين الخارجي، ودفع نحو 1.7 مليار دولار عن الفوائد.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (الربع الأول من 2019)، سددت مصر نحو 3 مليارات دولار عن أعباء خدمة الدين، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نحو 1.2 مليار دولار.

وتوزعت أعباء خدمة الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بين نحو 2.1 مليار دولار أقساط مسددة من أصل الدين، و946.6 مليون دولار فوائد مدفوعة.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول بنحو 9.6 مليار دولار، حيث وصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وارتفع بذلك الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.9% بنهاية مارس الماضي مقابل 35.1% بنهاية ديسمبر الماضي.