الذهب يصل لأعلى سعر في تاريخه بمصر.. والجرام يقفز 5 جنيهات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا، مواصلا مكاسبه الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 710 جنيهات مقابل 705 جنيهات، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 608 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 811 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها.

وعالميًا، تراجع الذهب اليوم الأربعاء، بعد مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1537.21 دولار للأوقية.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 % إلى 1546.50 دولار للأوقية.