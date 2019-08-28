البورصة تعلن وقف التداول على أسهم جلوبال تليكوم وبدء إجراءات شطبها

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إيقاف التعامل على أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، اعتبارا من بداية جلسة اليوم، وذلك تنفيذًا لإجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختياريا.

وأشار البيان، إلى إيقاف التعامل على الأسهم على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وصدور قرار اللجنة بشطبها .

وقالت البورصة في بيان منفصل إنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية جلسة تداول يوم 4 سبتمبر المقبل لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 5.08 جنيه للسهم، وعلى أن يتم تنفيذ العمليات أثناء جلسة تداول يوم 5 سبتمبر.

وطالبت البورصة جميع شركات السمسرة، بتسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأشارت البورصة، إلى أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 4 سبتمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وأكدت البورصة على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وأعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة في بيان للبورصة اليوم، سيرها في إجراءات شطب الشركة من جداول البورصة، بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة، وقرارارت الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في 26 أغسطس.

وكانت شركة جلوبال تليكوم القابضة، أعلنت مطلع الشهر الجاري، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدينجز، على 1.9 مليار سهم من أسهم جلوبال المصدرة، بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه.

وبناء على الصفقة قررت البورصة حذف جلوبال تليكوم من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة – القائمة (أ) اعتبارا من 14 أغسطس الجاري.

وكانت شركة فيون تملك 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وقدمت فيون عرضا إجباريا معدلا في يونيو الماضي لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.3% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم، وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض، وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية.

وكان بنك الاستثمار شعاع، قال في تقرير الشهر الماضي، إن إتمام صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جوبال ليكوم القابضة، سيعيد للمستثمرين سيولة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بأكثر من 1% إلى مستوى 14430 نقطة.