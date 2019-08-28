نجيب ساويرس: خفض الفائدة قرار جريء جدًا.. و"برافو على محافظ المركزي"

القاهرة- مصراوي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% قرار "جريء جدا"، وإنه "قرار صحيح وجاء في وقته تماما".

وأضاف ساويرس، في تصريحات لقناة سي إن بي سي عربية: "إحنا كنا منتظرين خفض الفائدة نصف في المائة مثلا.. لكنها نزلت 1.5%.. وهذه خطوة جريئة جدا، وصح، وتوقيتها كويس.. وبرافو على محافظ البنك المركزي".

كان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض، في خطوة طال انتظارها من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم السنوية.

وقال ساويرس إن خفض الفائدة جاء في وقته "خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها البورصات العالمية نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. وفي ظل مخاطر من حدوث ركود.. وهذه الخطوة مهمة وستشجع الاستثمار".

وطالب ساويرس الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال، من أجل التوسع والاستثمار وإقامة مشروعات جديدة.

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