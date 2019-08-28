تراجع الفلفل وزيادة الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الفلفل الرومي والحامي والعنب البناتي الأحمر بين 50 قرشا وجنيه واحد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي، والخيار 50 قرشا لكل منهما، اليوم في سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 14 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات.

المانجو العويس 15 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.