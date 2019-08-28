البترول: إنتاج حقل ظهر سيتجاوز 3 مليارات قدم غاز قبل نهاية العام

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج الغاز من حقل ظهر بشرق البحر المتوسط، إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الحالي.

وقالت الوزارة: "في إطار خطة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج جارٍ حالياً تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالث عشر بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع ربط البئر الرابع عشر على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا".

وكانت وزارة البترول أعلنت، في بيان الأربعاء الماضي، ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، وذلك قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وذلك بعد أن وصل عدد الآبار المنتجة حاليا بالحقل إلى 12 بئرا.

ويصل الإنتاج الحالي لحقل ظهر إلى 8 أضعاف الإنتاج منذ بدء باكورة انتاج الحقل في ديسمبر 2017، وفقا للبيان السابق للوزارة.

وذكرت الوزارة، اليوم، أن نتائج أعمال شركة بتروشروق التي قدمها عاطف حسن رئيس الشركة إلى الوزارة أوضحت أن عام 2018-2019 شهد حفر وإكمال 7 آبار ليصل إجمالي عدد الآبار التي تم ربطها ووضعها على الإنتاج إلى 12 بئرا، بالإضافة إلى الاسراع بوضع باقي مراحل المشروع علي الإنتاج في أسرع وقت.

وأشار حسن إلى الانتهاء من إنشاءات المحطة البرية قبل الموعد المحدد بـ 8 شهور من خلال تشغيل وحدات الإنتاج (5، و6، و7) في فبراير، ومارس، وأبريل 2019، على التوالي ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة بالمحطة البرية إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.

قال حسن إن إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل ظهر بلغ حتى الآن حوالي 10.6 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار خلال العام الذي شهد زيادة الإنتاج في أغسطس 2019 بعد تشغيل الخط البحري الثاني بقطر 30 بوصة، ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم "بتروبل" تخطى بذلك حاجز الـ 4 مليارات قدم مكعب يوميا، وتحقيق متوسط إنتاج 805 آلاف برميل مكافىء يوميا من البترول والغاز، وهو رقم قياسب لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول.

وأوضح حسن أن من بين أسباب تحقيق معدل إنتاج تاريخي قبل الموعد المحدد تشغيل خط حقن الجليكول الثاني بقطر 8 بوصات، وخط الإنتاج البحري الثاني بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلو متر في أغسطس الجاري.

كما تم تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثاني بطول 160 كيلو متراً الذي تم الانتهاء من مده في مارس2019، للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية، وفقا لحسن.

وذكر حسن أن مصروفات التشغيل بلغت حوالي 49 مليون دولار بنسبة وفر وصلت إلى 55% من الموازنة المعتمدة مع زيادة كميات الإنتاج لتصل إلى 122% من الخطة المعتمدة وهو ما أدى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج الغاز.