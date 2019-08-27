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    شعبة أصحاب الصيدليات: قرار شطب العزبي ورشدي لن يؤثر على الفروع

    04:16 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    شعبة أصحاب الصيدليات: قرار شطب العزبي ورشدي لن يؤثر على الفروع

    كتبت- منار الرخ:

    قال محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن قرار وزارة الصحة، بشطب كلا من الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من قوائم المقيدين بنقابة الصيادلة في الوزارة، لن يؤثر على سلاسل صيدليات العزبي،أو رشدي.

    وأرجع عبدالمقصود السبب في ذلك إلى أن الصيدليات ليست بأسماء العزبي ورشدي، ولكن أسمائهم مجرد "براند" فقط.

    وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

    وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

    كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

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