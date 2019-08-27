التصديري للكيماويات يطلق مبادرة لإنشاء مجمع صناعي في شرق بورسعيد

كتبت- دينا خالد:

أعلن المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة جديدة لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 250 ألف متر مربع شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واتفق المجلس مع مجموعة التجاري وفا بنك، لتقديم تمويل لإقامة المجمع الجديد الذي يستهدف توجيه كامل انتاجه للتصدير خاصة لدول غرب أفريقيا، بحسب البيان.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن المجلس يستهدف طرح وحدات المجمع على أعضائه للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتشمل هذه التيسيرات الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلآت والمعدات الصناعية مع تعليق الرسوم الجمركية على المواد الخام بحيث لا تسدد في حالة إعادة تصديرها بعد التصنيع إلى جانب إعفاء ضريبي للمشروع لمدة 7 سنوات وحوافز بضرائب القيمة المضافة.

وأضاف أبو المكارم، أن المجلس يدرس حاليا تفاصيل إقامة المجمع مع شركة شرق بورسعيد للتنمية، ومجموعة التجاري وفا بنك الذي يعد رابع أكبر بنك بقارة أفريقيا بحجم أصول يزيد على 50 مليار دولار.

وأشار أبوالمكارم، إلى أن صادرات الكيماويات بلغت نحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019 بانخفاض بنسبة 10.6% عن نفس الفترة من 2018، وذلك بسبب مشكلات برنامجي رد الأعباء ومساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات التجارية التي أدت إلى تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وتوقع أبو المكارم، تعافي صادرات الكيماويات من هذا الانخفاض خلال الأشهر المقبلة بفضل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع أسمدة العين السخنة ليدخل مرحلة الإنتاج والتصدير، والذي سيضيف نحو مليار دولار لصادرات مصر، بحسب البيان.

وأضاف أبو المكارم، أن مشكلات منظومة مساندة الصادرات في سبيلها للحل مع إقرار البرنامج الجديد لحوافز التصدير الذي رصد له بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 6 مليارات جنيه حيث ينتظر بدء صرف مستحقات المصدرين بالبرنامج الجديد من الشهر الحالي.

وقال أبوالمكارم، إن وزارة المالية حولت الشهر الماضي نحو 100 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات، بجانب 150 مليون جنيه ينتظر تحويلها الشهر الحالي ستخصص لبرنامج المعارض الخارجية والبعثات التجارية.