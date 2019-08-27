العربي: افتتاح معارض "أهلا مدارس" أول سبتمبر بتخفيضات تصل إلى 50%

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، إن الغرف التجارية ستبدأ افتتاح معارض "أهلا بالمدارس" بالتعاون مع وزارات التموين، والتجارة والصناعة، والمحافظات، في أول شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف العربي لمصراوي، أن المعارض ستقدم تخفيضات تتراوح بين 25% و50%، وستستمر خلال 10 أيام من يوم الافتتاح.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنه سيتم توفير السلع اللازمة من أدوات مكتبية وأحذية ومواد غذائية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك، بهدف خفض تكلفة.

وأوضح العربي أن عدد المعارض بالمحافظات سيتضمن أكثر من 50 معرضا بالتعاون مع 60 شركة متخصصة في الأدوات المدرسية.