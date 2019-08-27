البترول: أول بئر بحقل "بلطيم جنوب غرب" يدخل على الإنتاج خلال أيام

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجري العمل حاليا على إكمال البئر الأول بحقل بلطيم جنوب غرب للغاز الطبيعي، حيث من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الوزارة أن من المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالي 2019-2020، ليصل إجمالي الإنتاج من الحقل إلى حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و5000 برميل من المتكثفات.

وذكرت أن قطاع البترول نجح في الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كيلو متر وقطر 26 بوصة، وآخر بري بطول 25 كيلو متر وقطر 26 بوصة، وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية ضمن أعمال التنمية الخاصة بالحقل، وذلك قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر.

وأوضحت نتائج أعمال شركة بترول بلاعيم "بتروبل" التي قدمها عاطف حسن رئيس الشركة إلى وزارة البترول، أن الشركة نجحت خلال العام المالي الماضي في تنفيذ خطة عمل متكاملة مدعومة من كافة الشركاء لتحقيق الأهداف المنوطة بها كشركة قائمة بالعمليات.

ووفقا للبيان، حققت الشركة مؤشرات أداء ونتائج أعمال إيجابية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه خلال عام 2018-2019 حوالي 358 ألف برميل زيت مكافئ يوميا، ووصلت معدلات الانتاج إلى حوالي 1475 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وحوالي 70 ألف برميل زيت و14 ألف برميل متكثفات يوميا، بالإضافة إلى حوالي 274 طنا من البوتاجاز يوميا.

وأشارت نتائج الأعمال، إلى أن متوسط الإنتاج الحالي لبتروبل تخطى حاجز 803 آلاف برميل زيت مكافئ يوميا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها، وأنه تم ضخ استثمارات ضخمة في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت تصل إلى حوالي 1.21 مليار دولار منها حوالي 691 مليون دولار لأعمال التنمية.

وبحسب البيان، وصلت مصروفات التشغيل للشركة إلى 331 مليون دولار بنسبة وفر وصلت إلى 11% من الموازنة المعتمدة، مع المحافظة على كميات الإنتاج وهو ما أدى إلى تخفيض التكلفة المستهدفة لإنتاج البرميل المكافئ من الزيت بنحو 10% عن القيمة المخططة.

وأشار عاطف حسن إلى نجاح الأعمال الاستكشافية بمنطقة "روديس /سدرى"- المكتشفة منذ السبعينات-، ورأس جارا بسيناء، وذلك بحفر البئر الاستكشافية "سدرى 23"، وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بحوالي 8 ملايين برميل زيت، وتم ربط البئر المكتشفة بتسهيلات الإنتاج الموجودة بالمنطقة.

وقال حسن إن هذا النجاح أسفر عن وضع خطة تنمية موسعة للمنطقة، وتشمل حفر عدد من الآبار التنموية للوصول بمعدلات الإنتاج اليومي من المنطقة إلى حدود 4000 برميل زيت، وإنه جاري دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

كما أشار إلى تحقيق نجاح آخر بمنطقة القرعة بدلتا النيل بحفر البئر الاستكشافية "القرعة شمال شرق- 1" والذي تم اختباره بمعدلات وصلت إلى 17 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما سيؤدي إلى استرجاع إنتاج الحقل المتوقف منذ عام 2014، بعد وضع البئر على الإنتاج بمعدلات إنتاج يومية تصل إلى حوالي 20 مليون قدم مكعب غاز.

وأضاف حسن أنه يتم العمل على تعظيم معامل الاسترجاع والمحافظة على معدلات الإنتاج المرتفعة لحقل نورس لأطول فترة ممكنة، مع تعظيم الاستفادة من فائض السعة المتاحة في محطات المعالجة الخاصة ببتروبل لتخفيض مصروفات التشغيل.

وذكر أن ذلك سيتم عن طريق تنفيذ مشروع مد خط بري بطول 130 كيلو متر، وقطر 24 و32 بوصة، لربط آبار نورس بمحطة الجميل في بورسعيد باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون دولار، وتم تشغيل الخط في مايو 2019 قبل الموعد المحدد بـ 7 أشهر.