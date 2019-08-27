لجنة القيد توافق على شطب جلوبال تليكوم من البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة من جدول القيد.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم البدء في إجراءت الشطب بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين طبقا للمادة (55) والمادة (55 مكرر) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها .

وأوضح البيان، أن نسبة الأسهم حرة التداول بلغت 1.765 % من إجمالي أسهم الشركة وفقا للبريد الإلكتروني الوارد من الشركة أمس، كما بلغ إجمالي عدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 5668 مساهم وذلك طبقا لبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المؤرخ في 21 أغسطس الجاري.

وأضاف البيان، أنه سيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة بالسوق المفتوح اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الأربعاءـ

وقال البيان، إنه سوف يتم الشراء وفقا لسعر عرض الشراء للسهم وقدره 5.08 جنيه الذي تم تنفيذه في 8\8\2019 بشرطالتزام الشركة بنشر إعلان بقرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26\8\2019 بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، كما سيتم تنفيذ الشراء في سوق العمليات الخاصة (O P R) بعد استكمال فترة نشر طلب الشطب الاختياري البالغة خمس ايام عمل.

وأشار بيان لجنة القيد إلى أن الشركة ستقوم بشراء أسهم جميع المساهمين والمتضررين من الشطب (بما في ذلك الدائنين المرتهنين) الراغبين في بيع أسهمهم للشركة، سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب في الجمعية العامة غير العادية متى تقدموا بعرض أسهمهم للشركة خلال ستة أشهر من تاريخ هذه الجمعية وذلك بعد اتخاذ لجنة القيد قرارها بشأن تمام شطب أسهم الشركة من البورصة وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26\8\2019.

كما أشار إلى عرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين من الشطب بما فيهم المعترضين مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة ، مع إخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك بعد قيام ادارة عمليات السوق بإخطار قطاع الشركات المقيدة بإتمام تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين.

وكانت شركة جلوبال تليكوم القابضة، أعلنت مطلع الشهر الجاري، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدينجز، على 1.9 مليار سهم من أسهم جلوبال المصدرة، بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه.

وبناء على الصفقة قررت البورصة حذف جلوبال تليكوم من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة – القائمة (أ) اعتبارا من 14 أغسطس الجاري.

وكانت شركة فيون تملك 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم قبل عرض الشراء الإجباري.

وقدمت فيون عرضا إجباريا معدلا في يونيو الماضي لشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم بما يمثل 42.3% من الأسهم المصدرة لشركة جلوبال تليكوم، وذلك بسعر معدل 5.08 جنيه للسهم، بدلا من 5.30 جنيه في بداية تقديم العرض، وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية.

وكان بنك الاستثمار شعاع، قال في تقرير الشهر الماضي، إن إتمام صفقة استحواذ شركة فيون على أسهم شركة جوبال ليكوم القابضة، سيعيد للمستثمرين سيولة تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه.