"SAIB" يوقف إصدار الشهادة الثابتة مؤقتا ويبحث مصير الفائدة غدا

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، لمصراوي، إن البنك قرر إيقاف إصدار الشهادة ذات العائد الثابت مؤقتا حتى اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، غدا الأربعاء، لحسم مصير أسعار الفائدة على أوعية الادخار بالبنك.

وأشار المصدر إلى أن البنك يترقب المزيد من تحركات السوق بشأن أسعار الفائدة لتحديد نسبة خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، وإلى 15.25% على الإقراض.

وقبل وقفها مؤقتا، كان بنك الشركة المصرفية يصدر شهادة ادخارية لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 14%، ويصرف عائدها شهريا.

وتراجعت الفائدة على الشهادة ذات العائد المتغير التي يصدر البنك لأجل 3 سنوات إلى 13.25% يصرف العائد عليها يوميا، وإلى 13.75% يصرف العائد عليها كل شهر، وإلى 14% يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.