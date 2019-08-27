التنظيم والإدارة: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بنظام المسابقات

القاهرة – مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجهاز ليس لديه سلطة مختصة للتعيين، بما يضمن حملة الماجيستير والدكتوراة.

ونفى الجهاز ما نُشر بشأن وضع الجهاز شرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء لتعيين أي من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشددا على أن كل ما نشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

كما نفى الجهاز وجود أزمة بينه وبين حملة الماجيستير والدكتوراه على خلفية المطالبة بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه، حيث يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المعني بالخدمة المدنية، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.

كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، والذي يرتبط بحاجة الجهات، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وتعلن النتيجة على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة المصرية، وعليه يؤكد الجهاز أن الطريق الوحيد للتعيين في الوظائف الحكومية هو المسابقات.

يذكر أن الجهاز قد انتهى من مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي يضمن عدم التدخل البشري في هذا الشأن.