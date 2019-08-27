بنك عَوده يخفض الفائدة بين 0.5 و1.5% على بعض شرائح حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عَوده مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خلال اجتماعها أمس الاثنين، خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5% على حسابات التوفير والودائع ذات الشرائح مرتفعة التكلفة، مع إبقاء الفائدة دون تغيير على الأوعية الادخارية ذات الشرائح منخفضة التكلفة.

ويقسم بنك عَوده مصر حساب التوفير إلى شرائح مختلفة.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، وإلى 15.25% على الإقراض

وأشار بدير إلى أن البنك قرر إبقاء الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

ويصدر بنك عودة شهادة ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 13%، للتي يصرف العائد كل شهر، وبفائدة 13.75% للتي يصرف العائد كل 3 أشهر.

ويصل متوسط مبيعات الشهادات الادخارية التي يصدرها بنك عَوده إلى 500 مليون جنيه شهريا.