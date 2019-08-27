القابضة للسياحة تتلقى عروض تطوير فندق شبرد 5 سبتمبر المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن شركة إيجوث التابعة لها ستتلقى عروض تطوير فندق شبرد يوم 5 سبتمبر المقبل.

وأوضحت حطبة، أن تقديم عروض التطوير هي الطريقة الوحيدة التي يقاس بها جدية المستثمرين الراغبين في الشراكة fالمشروع، وليس سحب كراسات الشروط.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنi منذ طرح كراسات الشروط لمشروع تطوير فندق شبرد مطلع الشهر الجاري، تم سحب 16 كراسة شروط حتى الآن.

لكن حطبة، قالت إن "هذا وإن كان مؤشرا إيجابيا لكنه لا يعد عرضا رسميا للمشروع، وسيتم تلقي العروض الأسبوع المقبل".

وكان شريف البنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه سيتم طرح مشروع تطوير وإدارة فندق شبرد الأسبوع المقبل، من خلال قائمة مختصرة، تستهدف مخاطبة عدد من المطورين العقاريين العالمين في مجال السياحة، بالإضافة إلى الشركات ذات الخبرة في الإدارة ولن يتم إعلان الطرح في الصحف.

وأضاف أن كراسة الشروط تتضمن أن يوفر الشريك التمويل اللازم لتطوير الفندق، على أن تتعهد الشركة المالكة "إيجوث" بسداد أصل التمويل من حصة أرباحها من تشغيل الفندق.

كما تتضمن كراسة الشروط، أن يقدم الشريك عرضًا لإدارة الفندق بعد تطويره، لكن لم يتم تحديد عدد سنوات التعاقد، وسيتم تحديد مقابل هذا التعاقد وفقا للعروض التي ستتلقاها الشركة، وفقا لبنداري.

وأتاحت إيجوث كراسة الشروط لمدة شهر، منذ بداية أغسطس الجاري، بحسب بنداري.

وتأمل شركة ايجوث، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن يتم ترسية مشروع تطوير الفندق، على شريك له خبرة كبيرة يمكن من تشغيل فندق شيبرد مرة أخرى، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.