هيئة الاستثمار تبحث ترتيبات تنظيم "مؤتمر أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اجتماع له، استعدادات الهيئة لتنظيم مؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، ويحضره عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات عامة، بهدف جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية.

واستعرض الاجتماع، عددا من الحملات التي ستنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة للترويج للفرص الاستثمارية خاصة في المشروعات القومية الكبرى.

وأكد مسؤولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المشاركون في الاجتماع، أن الوزارة والهيئة تعملان على الترويج للفرص الاستثمارية في كافة المشروعات القومية الكبرى خاصة في وسائل الإعلام الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال ميكنة والأرشفة الإلكترونية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة في إطار استخدام أفضل النظم العالمية، وفقا للبيان.

واستعرض المجلس، الخطة التدريبية للعاملين بالهيئة في مختلف القطاعات، حيث من المنتظر أن يتم إجراء 98 برنامجا تدريبيا خلال العام المالي 2019-2020، يستفيد منه 1933 عاملا بالهيئة.