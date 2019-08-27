الصناعة: تنظيم مؤتمر "صنع في أفريقيا" خلال منتدى الاستثمار نوفمبر المقبل

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها بصدد تنظيم مؤتمر فني تحت عنوان "صنع في أفريقيا" وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي، حيث سيعقد خلال فعاليات منتدى "الاستثمار في أفريقيا" والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 7"، والذي سيبدأ أعماله غدا الأربعاء ولمدة 3 أيام بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وأكدت الوزارة أن الوقت الحالي يمثل فرصة جيدة للتطلع نحو توسيع نطاق التعاون المصري الياباني المشترك بدول القارة الأفريقية خاصة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق لهذا الملف الهام لاسيما في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأشارت إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من فرص النفاذ التفضيلي للصادرات المصرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA"، والتي دخلت حيز النفاذ شهر مايو الماضي.

وأضافت الوزارة أنها انتهت بالتعاون مع وزارة الاستثمار من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الصناعية، وكذا قطع الأراضي الصناعية المخصصة للأنشطة الصناعية في كافة محافظات مصر.

وذكرت أنها نفذت خطوات أساسية لتحسين القطاع الصناعي استهدفت زيادة التعاون الصناعي، ونقل التكنولوجيا بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.