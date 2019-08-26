بنك بلوم مصر يطلق خدمة الدفع اللاتلامسي على بطاقات الائتمان والخصم المباشر

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك بلوم مصر خدمة الدفع اللاتلامسي “contactless” عن طريق بطاقات الائتمان والخصم المباشر، وفقا لبيان من البنك اليوم الاثنين.

وقال البنك، إن الخدمة تأتي في إطار السعي للتطوير و التحديث المستمر لمنتجاته وخدماته المصرفية بما يتواكب مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجي والخدمات الرقممية.

وأوضح البنك، أن تلك الخاصية توفر إمكانية إجراء عمليات الدفع بكل سهولة دون الحاجة إلى تلامس البطاقة لأجهزة نقاط البيع، لتوفر سرعة وسهولة تامة للعمليات الشرائية الصغيرة.

وسيتمكن حاملو بطاقات الائتمان والخصم المباشر من البنك، من إجراء عمليات الدفع بحد أقصى 300 جنيه لبطاقات فيزا و ماستر كارد دون إدخال رقم التعريف الشخصي وبتمرير البطاقة فقط فوق أجهزة الدفع لإتمام العملية، بحسب البيان.

وأوضح بيان البنك، أنه في حالة تجاوزت القمية الشرائية الحد الأقصى المذكور، يدخل العميل رقم التعريف الشخصي للتأكد من هويته، وعند الانتهاء من المعاملة سيتم الاستماع إلى إشارة صوتية دالة على إتمام العملية، كما سيتلقى العميل رساله نصيه تؤكد تفاصيل العملية الشرائية.

وقال محمد أوزالب العضو المنتدب و المدير العام التنفيذي لبنك بلوم مصر، إن البنك يولي اهتماما بالغا بالتوسع التكنولوجي وبالخدمات المصرفية الإلكترونية، وإنها المستقبل لعمليات المصارف سواء داخل أو خارج مصر.

وأضاف أن البنك يسعى لتوفير لعملائه منتجات مواكبه لأحدث التقنيات الحديثة المستخدمة مختلف بلدان العالم لتسهل معاملاتهم أينما كانوا وفي أي وقت.

وأوضح أن البنك يستعد لإطلاق بطاقه ميزه الوطنية قريبا خلال شهر سبتمبر القادم والتي تعد أداة دفع جديدة للتيسير على المواطنين القيام بمدفوعاتهم الحكومية ومشترياتهم.