  • عاجل:الصحة تقرر شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة نهائيًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    أبرز أوعية الادخار التي تراجعت الفائدة عليها في البنوك بعد قرار المركزي (محدث)

    03:08 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    أبرز أوعية الادخار التي تراجعت الفائدة عليها في البنوك بعد قرار المركزي (محدث)

    تعاملات بنكية

    كتبت- منال المصري:

    خفض عدد من البنوك وهيئة البريد العوائد على بعض الأوعية الادخارية خلال الأيام الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

    ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز هذه البنوك والأوعية الادخارية التي قررت خفض العائد عليها:

    1- البنك الأهلي المصري:

    - خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، التي يصرف عائدها شهريا، إلى 14% بدلا من 15%.

    - خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، التي يصرف عائدها بشكل ربع سنوي، إلى 14.25% بدلا من 15.25%.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات إلى 14.5% بدلا من 16%، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

    2- بنك الاستثمار القومي:

    - خفض الفائدة 1% على الشهادات لأجل عام، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك، إلى 14.75% بدلا من 15.75%، والتي تصرف العائد شهريا، ويتم طرحها عبر البنك الأهلي.

    - خفض الفائدة 1% على الشهادات لأجل 3 سنوات إلى 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

    3- بنك مصر:

    - خفض الفائدة 1% على الشهادة لأجل 3 سنوات إلى 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها شهريا.

    - خفض الفائدة 1.5% على حساب "يوم بيوم" لكبار العملاء "VIP"، لتتراوح بين 5.75% و8.5%، على حسب الشريحة (5 شرائح).

    - خفض الفائدة 1% على حساب التوفير، والودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر، والشهادات التراكمية.

    - خفض الفائدة 1.5% على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين.

    4- البنك التجاري الدولي:

    - خفض الفائدة بين 0.75% و3% على شرائح حساب التوفير (15 شريحة حسب القيمة ودورية صرف العائد) لتتراوح بين 1.25% و10.75%.

    5- المصرف المتحد:

    - خفض الفائدة 1% على الشهادة الماسية الثلاثية من 13% إلى 12%، يصرف عائدها كل 3 أشهر.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الذهبية الثلاثية من 12% إلى 10.5%، ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات أجل 5 سنوات من 12% إلى 10.5%، ويصرف العائد عليها شهريا.

    - خفض الفائدة 1.5% على شرائح حساب التوفير العادي (5 شرائح) لتتراوح بين 7.25% و10%.

    - خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير الاستثماري التجاري إلى 8% بدلا من 9.5%.

    - خفض الفائدة 1% على حساب التوفير الاستثماري الإسلامي إلى 7.25% بدلا من 8.25%.

    6- بنك الإسكندرية:

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية "أليكس برايم جولد" متغيرة العائد، إلى 12%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية "أليكس برايم" متغيرة العائد، إلى 12.25%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

    7- بنك التنمية الصناعية:

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

    - خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير المميز "ستار سيفينج" إلى 13.5% بدلا من 15%.

    8- بنك مصر إيران:

    - خفض الفائدة 1% على حساب التوفير إلى 12% بدلا من 13%.

    9- بنك الكويت الوطني:

    - خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير العادي إلى 5.5% بدلا من 6%، والذي يصرف العائد عليه كل 3 أشهر.

    - خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه شهريا، إلى 5.5% بدلا من 6%.

    - خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه سنويا، إلى 7% بدلا من 7.5%.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 13.5% بدلا من 15%.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، إلى 13.75% بدلا من 15.25%.

    10- البنك العقاري المصري:

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 12.5% بدلا من 14%.

    - خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، إلى 12.75% بدلا من 14.25%.

    - خفض الفائدة بين 0.75 و1% على الودائع، بحسب أجل كل وديعة.

    11- بنك التعمير والإسكان:

    - خفض الفائدة 1.5% على شهادة التعمير لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.

    - خفض الفائدة 1.5% على شهادة التعمير ذات العائد المتغير إلى 14% بدلا من 15.5%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

    - خفض الفائدة 1% على شرائح حساب التوفير(4 شرائح)، ليتراوح العائد عليها بين 7.25 و10.5%، حيث تختلف نسبة الفائدة بين كل شريحة وأخرى حسب قيمتها، كما تختلف الفائدة داخل الشريحة الواحدة بحسب دورية صرف العائد على الحساب.

    12- بنك البركة:

    - خفض الفائدة 1.5% على متوسط شهادة الاستثمار 3 سنوات و4 سنوات لتتراجع الفائدة إلى 13.5% لشهادة ذات آجال 3 سنوات يصرف عائدها شهريًا و13.5% لشهادة ذات آجال 4 سنوات يصرف العائد كل 3 أشهر.

    13- البريد:

    - خفض الفائدة 1% على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع إلى 9.25% بدلا من 10.25%.

    اقرأ أيضا:

    نائب رئيس البنك الأهلي: خفض الفائدة 1% على شهادات الادخار ثابتة العائد

    البنك الأهلي يرجئ حسم مصير الفائدة على "التوفير" والودائع لآخر الأسبوع

    بنك الاستثمار القومي يخفض الفائدة 1% على أعلى شهادة ادخار بالسوق

    بنك مصر يخفض الفائدة 1% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات

    بنك مصر يخفض الفائدة 1.5% على حساب كبار العملاء "VIP"

    رئيس بنك مصر: خفض الفائدة بين 1 و1.5% على حساب التوفير والودائع

    بنسب تصل إلى 3%.. التجاري الدولي يخفض الفائدة على حساب التوفير

    المصرف المتحد يخفض الفائدة بين 1 و1.5% على حسابات التوفير والشهادات

    بنك الإسكندرية يوقف شهادة "أليكس ستار" الثلاثية مؤقتًا

    بنك التنمية الصناعية يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات وحساب التوفير

    بنك مصر إيران يخفض الفائدة 1% على حساب التوفير

    بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير

    البنك العقاري المصري يخفض الفائدة على الشهادات والودائع

    "التعمير والإسكان" يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات الادخارية

    بنك البركة يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات ذات آجال 3 و4 سنوات

    البريد يُخفّض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير

    "العربي الأفريقي" يثبت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

    بعد تخفيضها.. خريطة سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بـ24 بنكًا

    البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5%

    لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5%؟

    متى يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار في مصر؟

    رئيس بنك مصر: 4 أسباب وراء قرار المركزي بخفض الفائدة 1.5%

    في 7 محاور.. ما أهمية قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة للاقتصاد المصري؟

    من هم الرابحون والخاسرون بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة؟

    مصرفيون: انخفاض الفائدة يفتح شهية المستثمرين للاقتراض

    أصحاب القروض الشخصية.. 6 فئات تستفيد من تخفيض الفائدة (انفوجرافيك)

    محللون يتوقعون ارتفاعا ونشاطا في البورصة المصرية بعد خفض أسعار الفائدة

    غرفة مواد البناء: خفض أسعار الفائدة إيجابي ويخدم الاستثمار

    بلتون: قرار المركزي بخفض الفائدة جريء ويجدد الثقة في الاستثمار

    بلتون تتوقع خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري

    هشام طلعت مصطفى: خفض الفائدة سيساعد في انتعاش القطاع العقاري

    مسؤول بالمصرية للاتصالات: خفض الفائدة سيقلص المصروفات التمويلية 20%

    بعد خفضها 1.5%.. ما توقعات بنوك الاستثمار لمستقبل الفائدة حتى آخر 2020؟

    خفض الفائدة البنوك البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة البنك المركزي الأوعية الادخارية بنك مصر

    الخبر التالى:

    الرقابة المالية تمنح شركات التأمين التكافلي 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان