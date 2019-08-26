أبرز أوعية الادخار التي تراجعت الفائدة عليها في البنوك بعد قرار المركزي (محدث)
كتبت- منال المصري:
خفض عدد من البنوك وهيئة البريد العوائد على بعض الأوعية الادخارية خلال الأيام الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز هذه البنوك والأوعية الادخارية التي قررت خفض العائد عليها:
1- البنك الأهلي المصري:
- خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، التي يصرف عائدها شهريا، إلى 14% بدلا من 15%.
- خفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، التي يصرف عائدها بشكل ربع سنوي، إلى 14.25% بدلا من 15.25%.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات إلى 14.5% بدلا من 16%، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.
2- بنك الاستثمار القومي:
- خفض الفائدة 1% على الشهادات لأجل عام، والتي تقدم أعلى عائد بالبنوك، إلى 14.75% بدلا من 15.75%، والتي تصرف العائد شهريا، ويتم طرحها عبر البنك الأهلي.
- خفض الفائدة 1% على الشهادات لأجل 3 سنوات إلى 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.
3- بنك مصر:
- خفض الفائدة 1% على الشهادة لأجل 3 سنوات إلى 14% بدلا من 15%، والتي يصرف عائدها شهريا.
- خفض الفائدة 1.5% على حساب "يوم بيوم" لكبار العملاء "VIP"، لتتراوح بين 5.75% و8.5%، على حسب الشريحة (5 شرائح).
- خفض الفائدة 1% على حساب التوفير، والودائع لأجل من شهر حتى أقل من 3 أشهر، والشهادات التراكمية.
- خفض الفائدة 1.5% على الودائع لأجل من 3 أشهر حتى أقل من سنتين.
4- البنك التجاري الدولي:
- خفض الفائدة بين 0.75% و3% على شرائح حساب التوفير (15 شريحة حسب القيمة ودورية صرف العائد) لتتراوح بين 1.25% و10.75%.
5- المصرف المتحد:
- خفض الفائدة 1% على الشهادة الماسية الثلاثية من 13% إلى 12%، يصرف عائدها كل 3 أشهر.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الذهبية الثلاثية من 12% إلى 10.5%، ويصرف عائدها مع نهاية أجل الشهادة.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات أجل 5 سنوات من 12% إلى 10.5%، ويصرف العائد عليها شهريا.
- خفض الفائدة 1.5% على شرائح حساب التوفير العادي (5 شرائح) لتتراوح بين 7.25% و10%.
- خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير الاستثماري التجاري إلى 8% بدلا من 9.5%.
- خفض الفائدة 1% على حساب التوفير الاستثماري الإسلامي إلى 7.25% بدلا من 8.25%.
6- بنك الإسكندرية:
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية "أليكس برايم جولد" متغيرة العائد، إلى 12%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية "أليكس برايم" متغيرة العائد، إلى 12.25%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.
7- بنك التنمية الصناعية:
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.
- خفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير المميز "ستار سيفينج" إلى 13.5% بدلا من 15%.
8- بنك مصر إيران:
- خفض الفائدة 1% على حساب التوفير إلى 12% بدلا من 13%.
9- بنك الكويت الوطني:
- خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير العادي إلى 5.5% بدلا من 6%، والذي يصرف العائد عليه كل 3 أشهر.
- خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه شهريا، إلى 5.5% بدلا من 6%.
- خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير المميز، الذي يصرف العائد عليه سنويا، إلى 7% بدلا من 7.5%.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 13.5% بدلا من 15%.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ذات العائد المتغير، التي يصرف العائد عليها كل 3 أشهر، إلى 13.75% بدلا من 15.25%.
10- البنك العقاري المصري:
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها شهريا، إلى 12.5% بدلا من 14%.
- خفض الفائدة 1.5% على الشهادة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات، التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، إلى 12.75% بدلا من 14.25%.
- خفض الفائدة بين 0.75 و1% على الودائع، بحسب أجل كل وديعة.
11- بنك التعمير والإسكان:
- خفض الفائدة 1.5% على شهادة التعمير لأجل 3 سنوات إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا.
- خفض الفائدة 1.5% على شهادة التعمير ذات العائد المتغير إلى 14% بدلا من 15.5%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.
- خفض الفائدة 1% على شرائح حساب التوفير(4 شرائح)، ليتراوح العائد عليها بين 7.25 و10.5%، حيث تختلف نسبة الفائدة بين كل شريحة وأخرى حسب قيمتها، كما تختلف الفائدة داخل الشريحة الواحدة بحسب دورية صرف العائد على الحساب.
12- بنك البركة:
- خفض الفائدة 1.5% على متوسط شهادة الاستثمار 3 سنوات و4 سنوات لتتراجع الفائدة إلى 13.5% لشهادة ذات آجال 3 سنوات يصرف عائدها شهريًا و13.5% لشهادة ذات آجال 4 سنوات يصرف العائد كل 3 أشهر.
13- البريد:
- خفض الفائدة 1% على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع إلى 9.25% بدلا من 10.25%.
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