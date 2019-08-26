البورصة تهبط مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.35% إلى مستوى 14291 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع 191 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء 172.4 مليون جنيه، و18.6 مليون جنيه على التوالي.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.05% بنهاية تعاملات أمس الأحد، رغم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1.5% والذي من شأنه دعم السوق.

وأرجع أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إغلاق البورصة على ارتفاع طفيف أمس، رغم خفضأسعار الفائدة بأن قرار الخفض جاء متزامنًا مع اضطرابات في السوق الأمريكية وتحقيقها خسائر خلال الجلسات الماضية، مما أثر على السوق المصري.

"من سوء الحظ أن توقيت خفض الفائدة تزامن مع الاضطرابات في السوق الأمريكي والخلاف بين الولايات المتحدة والصين"، بحسب زكريا.

ووصلتأسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.