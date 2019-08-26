  • عاجل:الصحة تقرر شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة نهائيًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    بنك البركة يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات ذات آجال 3 و4 سنوات

    02:47 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    بنك البركة يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات ذات آجال 3 و4 سنوات

    بنك البركة

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1.5% على متوسط شهادة الاستثمار 3 سنوات و4 سنوات.

    ويأتي ذلك ردا على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

    وبحسب ما ذكره المصدر لمصراوي فإن البنك قرر الإبقاء على عائد حساب التوفير والودائع دون تغيير.

    وتراجعت الفائدة على الشهادة ذات آجال 3 سنوات إلى 13.5% بدلًا من 15% يصرف العائد شهريًا.

    وتراجعت الفائدة على الشهادة ذات آجال 4 سنوات إلى 13.5% بدلًا 15% يصرف العائد كل 3 أشهر.

    ويبدأ شراء الشهادة في بنك البركة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

    بنك البركة خفض الفائدة اسعار الفائدة

    الخبر التالى:

    المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في مايو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان