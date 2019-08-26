بنك البركة يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات ذات آجال 3 و4 سنوات
كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك البركة مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت خفض الفائدة 1.5% على متوسط شهادة الاستثمار 3 سنوات و4 سنوات.
ويأتي ذلك ردا على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.
وبحسب ما ذكره المصدر لمصراوي فإن البنك قرر الإبقاء على عائد حساب التوفير والودائع دون تغيير.
وتراجعت الفائدة على الشهادة ذات آجال 3 سنوات إلى 13.5% بدلًا من 15% يصرف العائد شهريًا.
وتراجعت الفائدة على الشهادة ذات آجال 4 سنوات إلى 13.5% بدلًا 15% يصرف العائد كل 3 أشهر.
ويبدأ شراء الشهادة في بنك البركة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
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