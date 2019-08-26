"التعمير والإسكان" يخفض الفائدة 1.5% على الشهادات الادخارية

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك التعمير والإسكان، خلال اجتماعها، أمس الأحد، خفض سعر الفائدة 1% على حساب التوفير، والودائع، و1.5% على الشهادات الادخارية، بحسب ما قال موظف خدمة العملاء بالبنك لمصراوي.

ويأتي قرار بنك التعمير والإسكان بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1.5% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وتراجعت الفائدة على شهادة التعمير الثلاثية التي يصدرها بنك التعمير والإسكان، إلى 12.5% بدلا من 14%، والتي يصرف العائد عليها شهريا لمدة 3 سنوات.

كما خفض البنك الفائدة على شهادة التعمير ذات العائد المتغير إلى 14% بدلا من 15.5%، والتي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي لمدة 3 سنوات.

وخفض البنك الفائدة بنسبة 1% على الشرائح الأربعة لحساب التوفير، حيث تختلف نسبة الفائدة بين كل شريحة وأخرى حسب قيمتها، كما تختلف الفائدة داخل الشريحة الواحدة بحسب دورية صرف العائد على الحساب، ويبدأ الحد الأدنى لحساب التوفير بقيمة 500 جنيه فقط، وتتوزع الشرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه: تراجعت الفائدة عليها إلى 7.25% بدلا من 8.25% للعائد الشهري، وإلى 7.5% بدلا من 8.5% للعائد ربع السنوي، وإلى 7.75% بدلا من 8.75% للعائد نصف السنوي.

- الشريحة الثانية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تراجعت الفائدة عليها إلى 7.5% بدلا من 8.5% للعائد الشهري، و8% بدلا من 9% للعائد ربع السنوي، و8.5% بدلا من 9.5% للعائد نصف السنوي.

- الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تراجعت الفائدة عليها إلى 9.25% بدلا من 10.25% للعائد الشهري، و9.75% بدلا من 10.75% للعائد ربع السنوي، و10.25% بدلا من 11.25% للعائد نصف السنوي.

- الشريحة الرابعة فوق المليون جنيه: تراجعت الفائدة عليها إلى 9.5% بدلا من 10.5% للعائد الشهري، و10% بدلا من 11% للعائد ربع السنوي، و10.5% بدلا من 11.5% للعائد نصف السنوي.