أسعار الذهب تصل إلى مستوى قياسي جديد في مصر خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 708 جنيهات مقابل 705 جنيهات، أمس.

ولم يصل جرام الذهب عيار 21 إلى هذه القيمة من قبل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 512 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 694 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 4864 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات اليوم الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب في المعاملات الفورية قفز واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ إبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1551.80 دولار للأوقية.